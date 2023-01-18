Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті





Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише



Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи "Вагнера". Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.



Російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами групи "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут.



Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.



Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, сказано в британському огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута.Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише "Європейська правда" Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи "Вагнера". Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.Російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами групи "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут.Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, сказано в британському огляді.

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