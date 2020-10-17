Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП

Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.



Про це розповів Тимошенко на брифінгу у Броварах, пише



"Мета польоту – у справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - каже Тимошенко.



Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.



Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.



Наразі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник керівника Офісу президентаповідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справв одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.Про це розповів Тимошенко на брифінгу у Броварах, пише УП "Мета польоту – у справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - каже Тимошенко.Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністрата державний секретарНаразі відомо про 18 загиблих, у тому числі — 3 дітей. У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.

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