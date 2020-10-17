Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП

Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.

Про це розповів Тимошенко на брифінгу у Броварах, пише УП.

"Мета польоту – у справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - каже Тимошенко.

Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Наразі відомо про 18 загиблих, у тому числі — 3 дітей. У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.

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Теги: МВС, керівництво, аварія, літак, Бровари
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