Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
Сьогодні, 11:27
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
Про це розповів Тимошенко на брифінгу у Броварах, пише УП.
"Мета польоту – у справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - каже Тимошенко.
Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.
Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Наразі відомо про 18 загиблих, у тому числі — 3 дітей. У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.
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Про це розповів Тимошенко на брифінгу у Броварах, пише УП.
"Мета польоту – у справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - каже Тимошенко.
Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.
Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Наразі відомо про 18 загиблих, у тому числі — 3 дітей. У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.
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