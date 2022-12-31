Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО

Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО
Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 людей.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них – 2 дітей. За словами Тимошенка, у лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Наразі на місці триває рятувальна операція.

Оновлено о 10:52:

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.



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Теги: Бровари, гвинтокрил, падіння, поранені, загиблі
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