Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:39
Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 людей.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них – 2 дітей. За словами Тимошенка, у лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.
Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Наразі на місці триває рятувальна операція.
Оновлено о 10:52:
Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.
У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.
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Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них – 2 дітей. За словами Тимошенка, у лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.
Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Наразі на місці триває рятувальна операція.
Оновлено о 10:52:
Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.
У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.
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