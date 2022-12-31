Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО





Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.



За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них – 2 дітей. За словами Тимошенка, у лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.



Внаслідок авіакатастрофи Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.



Наразі на місці триває рятувальна операція.



Оновлено о 10:52:



Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.



У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 людей.Про це повідомив заступник голови ОПЗа попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них – 2 дітей. За словами Тимошенка, у лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС : міністрперший заступник міністрата державний секретарНаразі на місці триває рятувальна операція.Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.У результаті катастрофи поранено 29 людей, серед яких — 15 дітей.

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