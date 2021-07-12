У Прилуцькому сталася пожежа: двоє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:56
У селі Прилуцьке Луцької міської громади під ранок 18 січня сталася пожежа. Є травмовані.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вогонь виник в одній з кімнат цегляного житлового будинку на вулиці Соборності, охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни.
Під час пожежі травмувалися двоє людей, які перебували в помешканні.
Чоловіка 2000 року народження з отруєнням продуктами горіння та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання, та жінку 1956 року народження з опіками верхніх дихальних шляхів й отруєнням продуктами горіння медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Силами рятувальників 1 ДПРЧ міста Луцька горіння локалізоване о 04:45, ліквідоване – о 04:55.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вогонь виник в одній з кімнат цегляного житлового будинку на вулиці Соборності, охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни.
Під час пожежі травмувалися двоє людей, які перебували в помешканні.
Чоловіка 2000 року народження з отруєнням продуктами горіння та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання, та жінку 1956 року народження з опіками верхніх дихальних шляхів й отруєнням продуктами горіння медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Силами рятувальників 1 ДПРЧ міста Луцька горіння локалізоване о 04:45, ліквідоване – о 04:55.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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