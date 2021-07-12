У Прилуцькому сталася пожежа: двоє людей – у лікарні. ФОТО





Про це



Інформують, що вогонь виник в одній з кімнат цегляного житлового будинку на вулиці Соборності, охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни.



Під час пожежі травмувалися двоє людей, які перебували в помешканні.



Чоловіка 2000 року народження з отруєнням продуктами горіння та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання, та жінку 1956 року народження з опіками верхніх дихальних шляхів й отруєнням продуктами горіння медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.



Силами рятувальників 1 ДПРЧ міста Луцька горіння локалізоване о 04:45, ліквідоване – о 04:55.



За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Нагадаємо, сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Прилуцьке Луцької міської громади під ранок 18 січня сталася пожежа. Є травмовані.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що вогонь виник в одній з кімнат цегляного житлового будинку на вулиці Соборності, охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни.Під час пожежі травмувалися двоє людей, які перебували в помешканні.Чоловіка 2000 року народження з отруєнням продуктами горіння та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання, та жінку 1956 року народження з опіками верхніх дихальних шляхів й отруєнням продуктами горіння медики госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.Силами рятувальників 1 ДПРЧ міста Луцька горіння локалізоване о 04:45, ліквідоване – о 04:55.За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Нагадаємо, сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння

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