У Бахмуті загинув капітан з Луцька Ігор Небось

У Бахмуті загинув капітан з Луцька Ігор Небось
У Бахмуті, захищаючи українську землю від російських загарбників, загинув лучанин Небось Ігор Євгенійович, 21.09.1985 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Капітан Небось Ігор Євгенійович загинув 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі міста Бахмут Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: загинув, Луцьк, військовий, Небось
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