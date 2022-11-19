У Бахмуті загинув капітан з Луцька Ігор Небось

Небось Ігор Євгенійович, 21.09.1985 року народження.



Про це Ігор Поліщук.



Капітан Небось Ігор Євгенійович загинув 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі міста Бахмут Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



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