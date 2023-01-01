У ДСНС прокоментували аварію у Броварах на Київщині, у якій загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 11:54
18 січня о 08:20 Броварах на Київщині внаслідок падіння вертольоту ДСНС сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.
За інформацією ДСНС внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Як повідомляв раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.
Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.
За інформацією ДСНС внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Як повідомляв раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба, станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.
Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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