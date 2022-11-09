На Волині затримали чоловіків, які незаконно рубали та перевозили деревину

Поліцейські викрили волинян у незаконній порубці та перевезенні деревини. Події трапилися у Ковельському та Луцькому районах.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.До поліції звернувся працівник Замлинського лісництва Любомльського лісогосподарства, що у Ковельському районі. Чоловік повідомив, що вчора в обідню пору на території лісового масиву виявлено незаконну порубку 5 дерев породи сосна звичайна. Поліцейські встановили, що незаконні дії вчинив 63-річний житель Любомльщини.У селі Крупа Луцького району під час несення служби в поле зору поліцейських потрапили чоловіки, які вантажили лісодеревину породи вільха та береза. Встановлено, що деревину зрубали та перевозили незаконно.Під час розслідування слідчі з’ясують усі обставини злочинів. За незаконні дії із лісодеревиною правопорушникам загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.