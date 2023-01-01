МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко

МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко
Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це у телеграм-каналі написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - повідомив Шмигаль.

Ігор Клименко з 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. За інформацією рятувальників, в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МВС, Клименко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Авіакатастрофа на Київщині: у ДСНС повідомили про 14 загиблих, серед яких – одна дитина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:05
Решта в 50 гривень перетворилася на виграш в 500 000: волинянин зірвав головний приз у лотереї
Сьогодні, 15:59
МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко
Сьогодні, 15:47
На Волині затримали чоловіків, які незаконно рубали та перевозили деревину
Сьогодні, 15:35
Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети та дрони
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину
Сьогодні, 13:45
У ДСНС прокоментували аварію у Броварах на Київщині, у якій загинуло керівництво МВС У ДСНС прокоментували аварію у Броварах на Київщині, у якій загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 11:54
Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
Сьогодні, 11:27
Скільки авто зареєстрували та перереєстрували на Волині за рік Скільки авто зареєстрували та перереєстрували на Волині за рік
10 січень, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Левончуком
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині матері загиблого Героя вручили державну нагороду
Сьогодні, 16:30
 0
Авіакатастрофа на Київщині: у ДСНС повідомили про 14 загиблих, серед яких – одна дитина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:05
 0
Решта в 50 гривень перетворилася на виграш в 500 000: волинянин зірвав головний приз у лотереї
Сьогодні, 15:59
 0
МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8