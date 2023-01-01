МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко
Сьогодні, 15:47
Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.
Про це у телеграм-каналі написав керівник уряду Денис Шмигаль.
"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - повідомив Шмигаль.
Ігор Клименко з 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.
Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. За інформацією рятувальників, в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.
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Про це у телеграм-каналі написав керівник уряду Денис Шмигаль.
"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - повідомив Шмигаль.
Ігор Клименко з 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.
Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. За інформацією рятувальників, в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.
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Сьогодні, 15:47
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