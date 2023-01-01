МВС тимчасово очолить голова Нацполіції Ігор Клименко

Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.



Про це у телеграм-каналі Денис Шмигаль.



"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.



Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.



Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - повідомив Шмигаль.



Ігор Клименко з 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.



Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд призначив голову Нацполіціївиконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.Про це у телеграм-каналі написав керівник уряду"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - повідомив Шмигаль.Ігор Клименко з 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ . За інформацією рятувальників, в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.

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