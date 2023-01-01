Авіакатастрофа на Київщині: у ДСНС повідомили про 14 загиблих, серед яких – одна дитина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:05
У ДСНС уточнили, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.
Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - йдеться в повідомленні.
Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.
ОНОВЛЕНО
Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.
Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - йдеться в повідомленні.
Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.
ОНОВЛЕНО
Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
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