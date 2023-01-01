На Волині через куріння чоловіка горіла господарська споруда
Сьогодні, 18:18
Вчора вночі, 17 січня, через куріння чоловіка виникла пожежа в дерев’яній господарській споруді в с. Великий Окорськ Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 02 :52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про лихо. На місце пожежі виїхали рятувальники 20-о державного пожежно-рятувального поста смт Торчин Луцького району та команда місцевої пожежної охорони с. Затурці Володимирського району.
Спільними зусиллями о 03:40 вогнеборці ліквідували загорання споруди, на гасіння подано два водяних пожежних ствола.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 02 :52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про лихо. На місце пожежі виїхали рятувальники 20-о державного пожежно-рятувального поста смт Торчин Луцького району та команда місцевої пожежної охорони с. Затурці Володимирського району.
Спільними зусиллями о 03:40 вогнеборці ліквідували загорання споруди, на гасіння подано два водяних пожежних ствола.
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