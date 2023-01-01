Європарламент офіційно закликав Шольца дати Україні танки і ППО

Європарламент офіційно закликав Шольца дати Україні танки і ППО
Європарламент закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно передати Україні танки Leopard 2, системи ППО "наступного покоління" та інші сучасні озброєння.

Такий заклик міститься в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки і оборони ЄС", затвердженому сьогодні, 18 січня, пише УНІАН.

"Депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї і протиповітряної оборони наступного покоління, закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити основні бойові танки Leopard 2 в Україну", – повідомляє пресслужба Європарламенту.

У звіті євродепутати підкреслюють, що Україна захищає свою територіальну цілісність і потребує невідкладної військової допомоги, зокрема у важкому озброєнні "для перемоги у війні".

Європарламент закликає всі країни ЄС збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні.

"Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їх поведінку на міжнародній арені", – йдеться у звіті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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