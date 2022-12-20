Нідерланди планують надати Україні ЗРК Patriot





Про це повідомляє Марка Рютте.



Нідерландський прем'єр зараз перебуває у Вашингтоні, де він зустрівся з президентом США Джо Байденом.



Рютте сказав, що Нідерланди вирішили витратити ще 2,5 мільярда євро на підтримку України, про що уряд оголосив раніше. Він також розповів, що Нідерланди планують приєднатися до Німеччини та Сполучених Штатів у надсиланні протиракетних комплексів PATRIOT в Україну.



"Ми маємо намір приєднатися до вашої ініціативи й ініціативи Німеччини в наданні Україні системи протиповітряної оборони PATRIOT. Я вважаю, що це важливо", - сказав Рютте Байдену у Білому домі. Він додав, що "обговорив це також сьогодні вранці" з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.



Рютте згадав наслідки ракетного обстрілу росіянами Дніпра у суботу, зазначивши, що "жахливі фотографії" з місця трагедії "зміцнюють нашу рішучість залишатися з Україною".



Байден високо оцінив внесок Нідерландів у західний альянс, який підтримує Україну у боротьбі проти російського вторгнення. Президент США також сказав, що "Росія продовжує діяти немислимими способами".



Останніми тижнями США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.



Кремль у відповідь заявив, що нові системи ППО стануть законними цілями російських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди планують надати Україні систему протиракетної оборони PATRIOT.Про це повідомляє ВВС , посилаючись на повідомлення нідерландського інформаційного агентства ANP з посиланням на прем'єр-міністра країниНідерландський прем'єр зараз перебуває у Вашингтоні, де він зустрівся з президентом США Джо Байденом.Рютте сказав, що Нідерланди вирішили витратити ще 2,5 мільярда євро на підтримку України, про що уряд оголосив раніше. Він також розповів, що Нідерланди планують приєднатися до Німеччини та Сполучених Штатів у надсиланні протиракетних комплексів PATRIOT в Україну."Ми маємо намір приєднатися до вашої ініціативи й ініціативи Німеччини в наданні Україні системи протиповітряної оборони PATRIOT. Я вважаю, що це важливо", - сказав Рютте Байдену у Білому домі. Він додав, що "обговорив це також сьогодні вранці" з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.Рютте згадав наслідки ракетного обстрілу росіянами Дніпра у суботу, зазначивши, що "жахливі фотографії" з місця трагедії "зміцнюють нашу рішучість залишатися з Україною".Байден високо оцінив внесок Нідерландів у західний альянс, який підтримує Україну у боротьбі проти російського вторгнення. Президент США також сказав, що "Росія продовжує діяти немислимими способами".Останніми тижнями США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.Кремль у відповідь заявив, що нові системи ППО стануть законними цілями російських військових.

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