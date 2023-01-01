18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Також сьогодні особисте свято у журналістка, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»та директора загальноосвітньої школи №23 міста ЛуцькаІменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.Сьогодні православні християни відзначають Хрещенський Святвечір. Його ще називають «другим Святвечором», «Голодною кутею», «Водохресним Святвечором», «навечір’ям Богоявлення».З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.