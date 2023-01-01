Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня

Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж. Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньоленерго».

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

У «Волиньобленерго» запевняють, що прикладуть максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

«Просимо волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук», - йдеться у дописі енергетиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, відключення світло, графік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня
17 січень, 23:35
Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
17 січень, 22:43
За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО
17 січень, 22:13
На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
17 січень, 21:34
Схожі новини
«Волиньобленерго» оштрафували за порушення графіків відключень світла «Волиньобленерго» оштрафували за порушення графіків відключень світла
17 січень, 16:59
Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 січня Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 січня
13 січень, 22:58
Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго
11 січень, 17:11
НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги
09 січень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня
17 січень, 23:35
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
17 січень, 22:43
 0
За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО
17 січень, 22:13
 0
На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
17 січень, 21:34
 0
Медіа
відео
1/8