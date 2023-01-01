Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
17 січень, 22:43
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж. Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньоленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
У «Волиньобленерго» запевняють, що прикладуть максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
«Просимо волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук», - йдеться у дописі енергетиків.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньоленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
У «Волиньобленерго» запевняють, що прикладуть максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
«Просимо волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук», - йдеться у дописі енергетиків.
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