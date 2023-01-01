На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 21:34
18 січня Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомла волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 6:00.
Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк екіпаж зустрічатимуть при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 5:40.
Автомобіль місії разом із супроводжуючими рухатиметься через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - написала волонтерка.
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Про це повідомла волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 6:00.
Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк екіпаж зустрічатимуть при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 5:40.
Автомобіль місії разом із супроводжуючими рухатиметься через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - написала волонтерка.
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