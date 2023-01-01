На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
18 січня Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.

Про це повідомла волонтерка Еля Коротинська.

Орієнтовний час прибуття 6:00.

Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк екіпаж зустрічатимуть при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 5:40.

Автомобіль місії разом із супроводжуючими рухатиметься через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

«Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - написала волонтерка.

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Теги: Волинь, втрата, війна, НА ЩИТІ
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