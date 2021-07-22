Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані

Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані
Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їхні особисті дані.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", - написав Федоров.

"Трембіта" - це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в "Дії" без черг та збору купи папірців.

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Теги: Трембіта, персональні дані, перегляд
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Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані
Сьогодні, 20:22
 0
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Сьогодні, 20:00
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