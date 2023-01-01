Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО





Про це розповіла Альона Максименко.



Вантаж відправили у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп’янський напрямки.



Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл Ківерців, а також різні благодійні фонди. Частину потрібних речей волонтери купують за зібрані гроші.



"Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балончики з газом. Подарунки для дітей, бо, все ж таки, діти там є. Генератори, спальні мішки зимові. Готуємося, що буде все ж сніг. Зараз найболючіша тема – це теплий одяг. Його треба багато", – говорить Альона Максименко.



Волонтери передають також адресні посилки військовим. Олена Семенова, племінник якої зараз у війську, допомагає громадській організації.



"Переймаємося усіма, усією Україною нашими захисниками. Дівчата їдуть до них і їдуть як до своїх рідних. Віримо у перемогу і перемога однозначно буде", – говорить жінка.



"Станція добра" працює щодня крім неділі у Ківерцях. Тут також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали та відправили на Харківщину та Донеччину чотири тонни допомоги.Про це розповіла Суспільному керівниця організаціїВантаж відправили у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп’янський напрямки.Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл Ківерців, а також різні благодійні фонди. Частину потрібних речей волонтери купують за зібрані гроші."Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балончики з газом. Подарунки для дітей, бо, все ж таки, діти там є. Генератори, спальні мішки зимові. Готуємося, що буде все ж сніг. Зараз найболючіша тема – це теплий одяг. Його треба багато", – говорить Альона Максименко.Волонтери передають також адресні посилки військовим. Олена Семенова, племінник якої зараз у війську, допомагає громадській організації."Переймаємося усіма, усією Україною нашими захисниками. Дівчата їдуть до них і їдуть як до своїх рідних. Віримо у перемогу і перемога однозначно буде", – говорить жінка."Станція добра" працює щодня крім неділі у Ківерцях. Тут також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті.

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