Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО

Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО
Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали та відправили на Харківщину та Донеччину чотири тонни допомоги.

Про це розповіла Суспільному керівниця організації Альона Максименко.

Вантаж відправили у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп’янський напрямки.

Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл Ківерців, а також різні благодійні фонди. Частину потрібних речей волонтери купують за зібрані гроші.

"Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балончики з газом. Подарунки для дітей, бо, все ж таки, діти там є. Генератори, спальні мішки зимові. Готуємося, що буде все ж сніг. Зараз найболючіша тема – це теплий одяг. Його треба багато", – говорить Альона Максименко.
Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО

Волонтери передають також адресні посилки військовим. Олена Семенова, племінник якої зараз у війську, допомагає громадській організації.

"Переймаємося усіма, усією Україною нашими захисниками. Дівчата їдуть до них і їдуть як до своїх рідних. Віримо у перемогу і перемога однозначно буде", – говорить жінка.

"Станція добра" працює щодня крім неділі у Ківерцях. Тут також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті.


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Теги: волонтери, Харківщина, Донеччина, Волинь
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