Залужний у Польщі вперше зустрівся із генералом армії США Міллі

Валерій Залужний вперше зустрівся зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зустріч відбулася в Польщі.



Про це



Він окреслив американському колезі нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу у війні з Росією.



"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", – заявив головнокомандувач ЗСУ.



Генерал Міллі активно сприяє наданню Україні військової техніки та озброєння. Крім того, він особисто спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо перебігу подій на фронті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 17 січня 2023 року, головнокомандувач ЗСУвперше зустрівся зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зустріч відбулася в Польщі.Про це повідомив Залужний на своїй сторінці у Facebook.Він окреслив американському колезі нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу у війні з Росією."Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", – заявив головнокомандувач ЗСУ.Генерал Міллі активно сприяє наданню Україні військової техніки та озброєння. Крім того, він особисто спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо перебігу подій на фронті.

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