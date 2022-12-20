Залужний у Польщі вперше зустрівся із генералом армії США Міллі
Сьогодні, 18:51
У вівторок, 17 січня 2023 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше зустрівся зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зустріч відбулася в Польщі.
Про це повідомив Залужний на своїй сторінці у Facebook.
Він окреслив американському колезі нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу у війні з Росією.
"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", – заявив головнокомандувач ЗСУ.
Генерал Міллі активно сприяє наданню Україні військової техніки та озброєння. Крім того, він особисто спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо перебігу подій на фронті.
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Про це повідомив Залужний на своїй сторінці у Facebook.
Він окреслив американському колезі нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу у війні з Росією.
"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", – заявив головнокомандувач ЗСУ.
Генерал Міллі активно сприяє наданню Україні військової техніки та озброєння. Крім того, він особисто спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо перебігу подій на фронті.
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