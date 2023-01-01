Погода у Луцьку на завтра, 18 січня

Погода у Луцьку на завтра, 18 січня
У середу, 18 січня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.

Народний прогноз погоди: 18 січня відзначається Водохресний святвечір, переддень Богоявлення. Цього дня дотримуються суворого посту, тому переддень Богоявлення називають ще Голодною кутею. Якщо цього дня заметіль, сніг і поземка — бути хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч на Водохрещу — буде врожай ягід, гороху і хліба. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо, а заметіль на Водохрещу приносить заметіль на Масницю. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні.

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Теги: погода, Луцьк
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