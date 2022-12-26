За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО

За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО
Волинські патрульні разом з громадянами витягнули автомобіль, який застряг на коліях. Лік ішов на хвилини.

Про це повідомяють на сторінці Патрульної поліції Волині.

Патрульні отримали виклик, що на вулиці Дубнівській у Луцьку чоловік переїжджав колії у невстановленому місці, і його авто застрягло.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили Ford Focus, задня частина якого була прямісінько на залізничній колії. Чергова по переїзду повідомила, що за 10 хвилин там має рухатися потяг, тож діяти потрібно було негайно.

Допомогти поліцейським зголосилися п’ятеро перехожих. Разом з громадянами за лічені хвилини патрульним вдалося витягнути автівку з пастки та перетягнути на безпечну відстань.

Ніхто не постраждав. Проте сталася ця пригода тому, що 39-річний водій сів за кермо, імовірно, напідпитку. Під час спілкування патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду як на місці зупинки, так і в медичному закладі чоловік відмовився.

Охоронці правопорядку склали на керманича адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничний переїзд) КУпАП.


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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, пригода
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