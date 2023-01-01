Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб,танків ‒ 3121 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,артилерійських систем – 2 104 (+5) од,РСЗВ – 441 (+3) од,засобів ППО ‒ 220 (+0) од,літаків – 286 (+0) од,гелікоптерів – 276 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.Лучанкаразом з однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок.Журналістам жінка розповіла: до волонтерства її підштовхнули життєві обставини. Її чоловік добровільно служить в ЗСУ. За його потребами, – каже, – зрозуміла, наскільки важливе тепло в окопах.Окопні свічки із логотипом, цитатами та висловами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін команда Юлії збирає донатами.4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, одну з яких отримала Волинь, надали Україні шведські волонтери.Зокрема, техніку передали управлінню ДСНС Волині, які з її допомогою зможуть реагувати на надзвичайні ситуації в області."Машина надзвичайно потужна. Може працювати безупину, а палива витрачає всього 100 л. на добу. Дякую усім, хто причетний до надання такої допомоги", – повідомив голова Волинської ОВАу 2022 році зі складів Волинської митниці війську передали 184 транспортні засоби, які були конфісковані через порушення митних правил.Окрім того, Волинська митниця передала 66 одиниць комп’ютерної та телевізійної техніки, майже 200 тисяч пачок цигарок, автозапчастини, радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, побутову техніку, шини тощо. Цей процес, зауважив керівник Волинської митниці, триває.Отримувачами вищезгаданого майна були напряму військові частини ЗСУ (майже 20 млн грн), територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (понад 10 млн грн), управління МОУ (понад 6 млн грн), Державна прикордонна служба України, управління Держслужби України з наздвичайних ситуацій та військові адміністрації.Тішимось кожною перемогою наших! Українські біатлоніститаздобули бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті та принесли збірній України першу нагороду на Всесвітній зимовій універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді.Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали та відправили на Харківщину та Донеччину чотири тонни допомоги.Волинські патрульні разом з громадянами витягнули автомобіль, який застряг на коліях. Лік ішов на хвилини.