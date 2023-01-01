Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня
17 січень, 23:35
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 січня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу ліквідували близько 870 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб,
танків ‒ 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,
артилерійських систем – 2 104 (+5) од,
РСЗВ – 441 (+3) од,
засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.
Лучанка разом з однодумцями виготовила понад три тисячі окопних свічок для військових
Лучанка Юлія Степаненко разом з однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок.
Журналістам жінка розповіла: до волонтерства її підштовхнули життєві обставини. Її чоловік добровільно служить в ЗСУ. За його потребами, – каже, – зрозуміла, наскільки важливе тепло в окопах.
Окопні свічки із логотипом, цитатами та висловами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін команда Юлії збирає донатами.
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Україна отримала 4 вантажівки з потужними генераторами: одна з них лишається на Волині
4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, одну з яких отримала Волинь, надали Україні шведські волонтери.
Зокрема, техніку передали управлінню ДСНС Волині, які з її допомогою зможуть реагувати на надзвичайні ситуації в області.
"Машина надзвичайно потужна. Може працювати безупину, а палива витрачає всього 100 л. на добу. Дякую усім, хто причетний до надання такої допомоги", – повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Скільки автомобілів та іншого майна передала військовим Волинська митниця
у 2022 році зі складів Волинської митниці війську передали 184 транспортні засоби, які були конфісковані через порушення митних правил.
Окрім того, Волинська митниця передала 66 одиниць комп’ютерної та телевізійної техніки, майже 200 тисяч пачок цигарок, автозапчастини, радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, побутову техніку, шини тощо. Цей процес, зауважив керівник Волинської митниці, триває.
Отримувачами вищезгаданого майна були напряму військові частини ЗСУ (майже 20 млн грн), територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (понад 10 млн грн), управління МОУ (понад 6 млн грн), Державна прикордонна служба України, управління Держслужби України з наздвичайних ситуацій та військові адміністрації.
Україна здобула першу медаль на Всесвітній зимовій універсіаді
Тішимось кожною перемогою наших! Українські біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш здобули бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті та принесли збірній України першу нагороду на Всесвітній зимовій універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді.
Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО
Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали та відправили на Харківщину та Донеччину чотири тонни допомоги.
За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО
Волинські патрульні разом з громадянами витягнули автомобіль, який застряг на коліях. Лік ішов на хвилини.
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ЗСУ за добу ліквідували близько 870 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб,
танків ‒ 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,
артилерійських систем – 2 104 (+5) од,
РСЗВ – 441 (+3) од,
засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.
Лучанка разом з однодумцями виготовила понад три тисячі окопних свічок для військових
Лучанка Юлія Степаненко разом з однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок.
Журналістам жінка розповіла: до волонтерства її підштовхнули життєві обставини. Її чоловік добровільно служить в ЗСУ. За його потребами, – каже, – зрозуміла, наскільки важливе тепло в окопах.
Окопні свічки із логотипом, цитатами та висловами відомих українців, каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін команда Юлії збирає донатами.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Україна отримала 4 вантажівки з потужними генераторами: одна з них лишається на Волині
4 спеціалізованих вантажівки із потужними генераторами, одну з яких отримала Волинь, надали Україні шведські волонтери.
Зокрема, техніку передали управлінню ДСНС Волині, які з її допомогою зможуть реагувати на надзвичайні ситуації в області.
"Машина надзвичайно потужна. Може працювати безупину, а палива витрачає всього 100 л. на добу. Дякую усім, хто причетний до надання такої допомоги", – повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Скільки автомобілів та іншого майна передала військовим Волинська митниця
у 2022 році зі складів Волинської митниці війську передали 184 транспортні засоби, які були конфісковані через порушення митних правил.
Окрім того, Волинська митниця передала 66 одиниць комп’ютерної та телевізійної техніки, майже 200 тисяч пачок цигарок, автозапчастини, радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, побутову техніку, шини тощо. Цей процес, зауважив керівник Волинської митниці, триває.
Отримувачами вищезгаданого майна були напряму військові частини ЗСУ (майже 20 млн грн), територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (понад 10 млн грн), управління МОУ (понад 6 млн грн), Державна прикордонна служба України, управління Держслужби України з наздвичайних ситуацій та військові адміністрації.
Україна здобула першу медаль на Всесвітній зимовій універсіаді
Тішимось кожною перемогою наших! Українські біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш здобули бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті та принесли збірній України першу нагороду на Всесвітній зимовій універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді.
Волонтери з Волині зібрали та відправили на Донеччину та Харківщину чотири тонни допомоги. ВІДЕО
Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали та відправили на Харківщину та Донеччину чотири тонни допомоги.
За 10 хвилин до потяга: у Луцьку патрульні з перехожими витягнули авто, що застрягло на колії. ВІДЕО
Волинські патрульні разом з громадянами витягнули автомобіль, який застряг на коліях. Лік ішов на хвилини.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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