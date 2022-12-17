На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО

На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
Одна з бригад ЗСУ, де несуть службу жителі Любешівської громади, отримала автомобіль Nissan Пікап з Волині.

Про це повідомляють на сайті Любешівської громади.

Авто було придбане за кошти працівників управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради (службовці, освітяни, працівники галузі культури, публічної бібліотеки, терцентру, БДЮТ, ДЮСШ).

Військові щиро подякували всім небайдужим за допомогу, активну позицію та значний внесок у перемогу над рашизмом.

На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Любешів, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Нідерланди планують надати Україні ЗРК Patriot
Сьогодні, 01:15
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня
17 січень, 23:35
Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
17 січень, 22:43
Схожі новини
Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори» Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»
15 січень, 16:38
Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
17 грудень, 2022, 05:28
Жителі громади на Волині купили автомобіль для земляка, який на фронті. ФОТО Жителі громади на Волині купили автомобіль для земляка, який на фронті. ФОТО
18 листопад, 2022, 05:28
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
08 листопад, 2022, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Нідерланди планують надати Україні ЗРК Patriot
Сьогодні, 01:15
 0
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 січня
17 січень, 23:35
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 18 січня
17 січень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8