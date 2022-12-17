На Волині працівники селищної ради купили авто для військових. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Одна з бригад ЗСУ, де несуть службу жителі Любешівської громади, отримала автомобіль Nissan Пікап з Волині.
Про це повідомляють на сайті Любешівської громади.
Авто було придбане за кошти працівників управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради (службовці, освітяни, працівники галузі культури, публічної бібліотеки, терцентру, БДЮТ, ДЮСШ).
Військові щиро подякували всім небайдужим за допомогу, активну позицію та значний внесок у перемогу над рашизмом.
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Про це повідомляють на сайті Любешівської громади.
Авто було придбане за кошти працівників управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради (службовці, освітяни, працівники галузі культури, публічної бібліотеки, терцентру, БДЮТ, ДЮСШ).
Військові щиро подякували всім небайдужим за допомогу, активну позицію та значний внесок у перемогу над рашизмом.
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