Повідомили, скільки триватиме навчання українських військових для роботи із ЗРК Patriot

Американські партнери зобов’язалися підготувати українських офіцерів для роботи з ЗРК Patriot за 10 тижнів замість стандартного курсу у 10 місяців.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з представниками критичної інфраструктури, пише УНІАН.

"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка становить 10 місяців. Мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - сказав міністр.

Як відомо, українські військові вже прибули на навчання до Сполучених Штатів Америки, щоб пройти навчання на системах Patriot. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, щоб опанувати ці зенітно-ракетні комплекси, їм може знадобитися кілька місяців.

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Теги: війна, навчання, ЗСУ
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