Бригада волинських медиків розповіла, як працювала на деокупованій Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Медики Волинського центру екстреної медичної допомоги повернулися із деокупованих територій Херсонщини. Там працювали десять днів.
Після кількаденного відпочинку бригада вже заступила на перше чергування, – розповів Суспільному фельдшер Тарас Кузьменко.
Водій, двоє фельдшерів та лікар працювали на Херсонщині із 6 січня. З собою у поїздку брали багато ліків, бо під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні.
Тарас Кузьменко каже, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, – погодився не вагаючись. Медиків вразила розруха в деокупованих селах, яку після себе лишили російські війська
"Їдеш і поле, пшениця й ракети стирчать: одна, друга, третя", – пригадує фельдшер.
За 10 днів медики оглянули понад 40 дітей, їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей.
"Найважче було працювати з дітьми: вони розказували такі жахливі речі.... дитині п'ять років, а такого набачилася", – каже Тарас Кузьменко.
У відрядженні волинські медики жили у місцевій лікарні. "Що найбільше вразило, то, що люди з березня й донині без світла живуть, без газу, готують їсти на вогнищі, але вони оптимістично налаштовані і впевнені, що Україна переможе і тільки так", – говорить ще один фельдшер бригади Олександр Романюк.
Лікар Олександр Бучинський пригадує: жителі Херсонщини повсякчас дивувалися, що медики до них приїхали аж із Луцька. До деяких сіл бригада діставалася годинами.
Бригада, яка повернулася, вже третя з Волині, яка їздила працювати на деокуповані території Херсонщини.
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Після кількаденного відпочинку бригада вже заступила на перше чергування, – розповів Суспільному фельдшер Тарас Кузьменко.
Водій, двоє фельдшерів та лікар працювали на Херсонщині із 6 січня. З собою у поїздку брали багато ліків, бо під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні.
Тарас Кузьменко каже, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, – погодився не вагаючись. Медиків вразила розруха в деокупованих селах, яку після себе лишили російські війська
"Їдеш і поле, пшениця й ракети стирчать: одна, друга, третя", – пригадує фельдшер.
За 10 днів медики оглянули понад 40 дітей, їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей.
"Найважче було працювати з дітьми: вони розказували такі жахливі речі.... дитині п'ять років, а такого набачилася", – каже Тарас Кузьменко.
У відрядженні волинські медики жили у місцевій лікарні. "Що найбільше вразило, то, що люди з березня й донині без світла живуть, без газу, готують їсти на вогнищі, але вони оптимістично налаштовані і впевнені, що Україна переможе і тільки так", – говорить ще один фельдшер бригади Олександр Романюк.
Лікар Олександр Бучинський пригадує: жителі Херсонщини повсякчас дивувалися, що медики до них приїхали аж із Луцька. До деяких сіл бригада діставалася годинами.
Бригада, яка повернулася, вже третя з Волині, яка їздила працювати на деокуповані території Херсонщини.
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