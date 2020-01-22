Бригада волинських медиків розповіла, як працювала на деокупованій Херсонщині. ВІДЕО

Бригада волинських медиків розповіла, як працювала на деокупованій Херсонщині. ВІДЕО
Медики Волинського центру екстреної медичної допомоги повернулися із деокупованих територій Херсонщини. Там працювали десять днів.

Після кількаденного відпочинку бригада вже заступила на перше чергування, – розповів Суспільному фельдшер Тарас Кузьменко.

Водій, двоє фельдшерів та лікар працювали на Херсонщині із 6 січня. З собою у поїздку брали багато ліків, бо під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні.

Тарас Кузьменко каже, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, – погодився не вагаючись. Медиків вразила розруха в деокупованих селах, яку після себе лишили російські війська

"Їдеш і поле, пшениця й ракети стирчать: одна, друга, третя", – пригадує фельдшер.

За 10 днів медики оглянули понад 40 дітей, їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей.

"Найважче було працювати з дітьми: вони розказували такі жахливі речі.... дитині п'ять років, а такого набачилася", – каже Тарас Кузьменко.

У відрядженні волинські медики жили у місцевій лікарні. "Що найбільше вразило, то, що люди з березня й донині без світла живуть, без газу, готують їсти на вогнищі, але вони оптимістично налаштовані і впевнені, що Україна переможе і тільки так", – говорить ще один фельдшер бригади Олександр Романюк.

Лікар Олександр Бучинський пригадує: жителі Херсонщини повсякчас дивувалися, що медики до них приїхали аж із Луцька. До деяких сіл бригада діставалася годинами.

Бригада, яка повернулася, вже третя з Волині, яка їздила працювати на деокуповані території Херсонщини.

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Теги: Волинь, медицина, Херсонщина, швидка
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