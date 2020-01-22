Бригада волинських медиків розповіла, як працювала на деокупованій Херсонщині. ВІДЕО





Після кількаденного відпочинку бригада вже заступила на перше чергування, – розповів Тарас Кузьменко.



Водій, двоє фельдшерів та лікар працювали на Херсонщині із 6 січня. З собою у поїздку брали багато ліків, бо під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні.



Тарас Кузьменко каже, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, – погодився не вагаючись. Медиків вразила розруха в деокупованих селах, яку після себе лишили російські війська



"Їдеш і поле, пшениця й ракети стирчать: одна, друга, третя", – пригадує фельдшер.



За 10 днів медики оглянули понад 40 дітей, їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей.



"Найважче було працювати з дітьми: вони розказували такі жахливі речі.... дитині п'ять років, а такого набачилася", – каже Тарас Кузьменко.



У відрядженні волинські медики жили у місцевій лікарні. "Що найбільше вразило, то, що люди з березня й донині без світла живуть, без газу, готують їсти на вогнищі, але вони оптимістично налаштовані і впевнені, що Україна переможе і тільки так", – говорить ще один фельдшер бригади Олександр Романюк.



Лікар Олександр Бучинський пригадує: жителі Херсонщини повсякчас дивувалися, що медики до них приїхали аж із Луцька. До деяких сіл бригада діставалася годинами.



Бригада, яка повернулася, вже третя з Волині, яка їздила працювати на деокуповані території Херсонщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики Волинського центру екстреної медичної допомоги повернулися із деокупованих територій Херсонщини. Там працювали десять днів.Після кількаденного відпочинку бригада вже заступила на перше чергування, – розповів Суспільному фельдшерВодій, двоє фельдшерів та лікар працювали на Херсонщині із 6 січня. З собою у поїздку брали багато ліків, бо під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні.Тарас Кузьменко каже, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, – погодився не вагаючись. Медиків вразила розруха в деокупованих селах, яку після себе лишили російські війська"Їдеш і поле, пшениця й ракети стирчать: одна, друга, третя", – пригадує фельдшер.За 10 днів медики оглянули понад 40 дітей, їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей."Найважче було працювати з дітьми: вони розказували такі жахливі речі.... дитині п'ять років, а такого набачилася", – каже Тарас Кузьменко.У відрядженні волинські медики жили у місцевій лікарні. "Що найбільше вразило, то, що люди з березня й донині без світла живуть, без газу, готують їсти на вогнищі, але вони оптимістично налаштовані і впевнені, що Україна переможе і тільки так", – говорить ще один фельдшер бригади Олександр Романюк.Лікар Олександр Бучинський пригадує: жителі Херсонщини повсякчас дивувалися, що медики до них приїхали аж із Луцька. До деяких сіл бригада діставалася годинами.Бригада, яка повернулася, вже третя з Волині, яка їздила працювати на деокуповані території Херсонщини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію