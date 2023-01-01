У Луцьку біля собору продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута

У Луцьку біля собору продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута
На площі біля кафедрального собору Святої Трійці відбудеться благодійний ярмарок «З любов’ю до ЗСУ».

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.

Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.

Зараз частина окремого загону спеціального призначення «Любарт ССО» виконує бойові завдання у Бахмуті – одній із найгарячіших точок фронту.

Можна зробити й грошовий переказ. Благодійний фонд «Любарт»: р/р UA49305299000002600302081086, код отримувача: 44703899, АТ КБ «Приватбанк».

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Теги: Волинь, Луцьк, ярмарок
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