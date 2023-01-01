У Луцьку біля собору продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута
Сьогодні, 08:35
На площі біля кафедрального собору Святої Трійці відбудеться благодійний ярмарок «З любов’ю до ЗСУ».
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.
Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.
Зараз частина окремого загону спеціального призначення «Любарт ССО» виконує бойові завдання у Бахмуті – одній із найгарячіших точок фронту.
Можна зробити й грошовий переказ. Благодійний фонд «Любарт»: р/р UA49305299000002600302081086, код отримувача: 44703899, АТ КБ «Приватбанк».
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9:00 до 12:00.
Волонтерки луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого продаватимуть хліб спечений в обителі і солодощі, зроблені майстрами та студентами Волинського фахового коледжу НУХТ. Зібрані кошти передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для воїнів.
Зараз частина окремого загону спеціального призначення «Любарт ССО» виконує бойові завдання у Бахмуті – одній із найгарячіших точок фронту.
Можна зробити й грошовий переказ. Благодійний фонд «Любарт»: р/р UA49305299000002600302081086, код отримувача: 44703899, АТ КБ «Приватбанк».
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