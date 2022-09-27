Повідомили, коли у прокат вийде мультфільм «Мавка. Лісова пісня»

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» вийде у вітчизняний кінопрокат 2 березня.Про це повідомляють у Держкіно.Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на початку весни прем’єра відбудеться в усіх наразі діючих кінотеатрах України.“Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз”, — говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, яким опікується Universal Pictures Content Group. Далі — прем’єра відбудеться в усій Європі. Також «Мавка. Лісова пісня» вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки.Над персонажем Мавки працювали настільки сумлінно, що створили навколо нього безпрецедентну для анімації творчу колаборацію. До втілення Берегині Лісу на екрані доєднались одразу три українські мисткині. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.Мультфільм створено студією Animagrad (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію проводить FILM.UA Distribution та Кіноманія.