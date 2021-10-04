Таймасхан, Ісая, Аяз: як у Нововолинській громаді називали малюків у 2022 році





Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.



Найчастіше для хлопчиків батьки обирали ім’я Артем, Максим, Матвій, Давид, Андрій, Владислав, Матвій, Марк, Захар.



Популярні імена дівчаток: Софія, Анна, Уляна, Емілія, Христина, Єва, Вероніка, Мілана.



У Нововолинській громаді також називали дітей рідкісними іменами. Хлопчиків називали Аяз Емір, Ліонель, Міхаель, Кавай, Стефан, Ісая, Даніель, Алан, Серафим, Таймасхан. Дівчаткам батьки давали красиві незвичні в Україні імена: Дана, Ніколь, Аніта, Ліна, Стелла, Меліса, Тея, Міранда, Єсенія, Ревекка, Квітослава.



Хоч життя діток почалося у час війни, віримо, що попереду їх чекає щасливе життя у мирній Україні.

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