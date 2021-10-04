Таймасхан, Ісая, Аяз: як у Нововолинській громаді називали малюків у 2022 році

Таймасхан, Ісая, Аяз: як у Нововолинській громаді називали малюків у 2022 році
У Нововолинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану протягом 2022 року зареєстрували 362 народження.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Найчастіше для хлопчиків батьки обирали ім’я Артем, Максим, Матвій, Давид, Андрій, Владислав, Матвій, Марк, Захар.

Популярні імена дівчаток: Софія, Анна, Уляна, Емілія, Христина, Єва, Вероніка, Мілана.

У Нововолинській громаді також називали дітей рідкісними іменами. Хлопчиків називали Аяз Емір, Ліонель, Міхаель, Кавай, Стефан, Ісая, Даніель, Алан, Серафим, Таймасхан. Дівчаткам батьки давали красиві незвичні в Україні імена: Дана, Ніколь, Аніта, Ліна, Стелла, Меліса, Тея, Міранда, Єсенія, Ревекка, Квітослава.

Хоч життя діток почалося у час війни, віримо, що попереду їх чекає щасливе життя у мирній Україні.

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Теги: народження, ім'я, Нововолинськ
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