ЗСУ відбили 9 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

6 ракетних, 3 з яких по цивільних об’єктах міст Куп’янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав противник протягом минулої доби. Також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил росії та Білорусі.В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона.Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення.Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині.На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області.На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію.