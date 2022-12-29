Росія втратила на війні уже 117 770 солдат

Росія втратила на війні уже 117 770 солдат
За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
- артилерійських систем - 2108 (+4) од,
- РСЗВ - 442 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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