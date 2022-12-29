Росія втратила на війні уже 117 770 солдат





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,

- танків - 3130 (+9) од,

- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,

- артилерійських систем - 2108 (+4) од,

- РСЗВ - 442 (+1) од,

- засобів ППО - 220 (+0) од,

- літаків - 287 (+1) од,

- гелікоптерів - 276 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),

- крилатих ракет - 749 (+0),

- кораблів /катерів - 17 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,

- спеціальної техніки - 190 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,- танків - 3130 (+9) од,- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,- артилерійських систем - 2108 (+4) од,- РСЗВ - 442 (+1) од,- засобів ППО - 220 (+0) од,- літаків - 287 (+1) од,- гелікоптерів - 276 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),- крилатих ракет - 749 (+0),- кораблів /катерів - 17 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,- спеціальної техніки - 190 (+0).

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