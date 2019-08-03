Як захистити свої персональні дані: поради від МВС
Сьогодні, 03:00
Для того, аби захистити свої персональні дані МВС радить зробити у соціальних мережах і месенджерах двофакторну аутентифікацію. Також можна використовувати застосунок Google Authenticator.
Про це повідомили у відомстві.
"Перевіряйте активні сесії, тобто на яких гаджетах є доступ до ваших соцмереж і месенджерів.
Не реєструйтеся на підозрілих сайтах. Не використовуйте один пароль на всі веб-ресурси. Використовуйте менеджери паролів", - радять поліцейські.
Якщо отримали від знайомих повідомлення з проханням перерахувати гроші, зв’яжіться з ними, щоб перевірити інформацію.
В онлайн-банкінгах також рекомендують використовувати двофакторну перевірку та підтвердження через мобільний телефон будь-яких платежів. Номер телефону, який під’єднаний до банківських карток, соціальних мереж та месенджерів, радять зареєструвати на свій паспорт.
"Якщо ви все ж стали жертвою зловмисників онлайн - звертайтеся до Кіберполіції за номером 0800-505-170 або на сайт", - інформують в МВС.
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Про це повідомили у відомстві.
"Перевіряйте активні сесії, тобто на яких гаджетах є доступ до ваших соцмереж і месенджерів.
Не реєструйтеся на підозрілих сайтах. Не використовуйте один пароль на всі веб-ресурси. Використовуйте менеджери паролів", - радять поліцейські.
Якщо отримали від знайомих повідомлення з проханням перерахувати гроші, зв’яжіться з ними, щоб перевірити інформацію.
В онлайн-банкінгах також рекомендують використовувати двофакторну перевірку та підтвердження через мобільний телефон будь-яких платежів. Номер телефону, який під’єднаний до банківських карток, соціальних мереж та месенджерів, радять зареєструвати на свій паспорт.
"Якщо ви все ж стали жертвою зловмисників онлайн - звертайтеся до Кіберполіції за номером 0800-505-170 або на сайт", - інформують в МВС.
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