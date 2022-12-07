Під час бою з окупантами загинув волинянин Ростислав Слєсар
Сьогодні, 07:38
Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка, Луганської області загинув Ростислав Анатолійович Слєсар, житель села Хворостів Ковельського району.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
38-річний Герой загинув 13 січня 2023 року.
«Ростислав був світлою людиною, завжди готовий прийти на допомогу, не цурався ніякої роботи. Біль втрати не передати жодними словами, їх просто не існує. Ніхто не розрадить замучену горем матір. Ніхто не заспокоїть молоду вдову. Ніхто не замінить дочці тата. Нестерпно боляче втрачати наших воїнів», - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття та прощання з Героєм буде згодом.
Редакція ІА ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
38-річний Герой загинув 13 січня 2023 року.
«Ростислав був світлою людиною, завжди готовий прийти на допомогу, не цурався ніякої роботи. Біль втрати не передати жодними словами, їх просто не існує. Ніхто не розрадить замучену горем матір. Ніхто не заспокоїть молоду вдову. Ніхто не замінить дочці тата. Нестерпно боляче втрачати наших воїнів», - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття та прощання з Героєм буде згодом.
Редакція ІА ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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