Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також завдали ударів по позиціях росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 19 січня.

Інформують, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

У той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання.

Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка - Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА "Мерлін-ВР".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів і 2 інші важливі об’єкти ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, зведення, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія вдарила ракетами С-300 по громаді біля Запоріжжя
Сьогодні, 09:00
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:43
Під час бою з окупантами загинув волинянин Ростислав Слєсар
Сьогодні, 07:38
США готуються допомогти Україні відвоювати Крим, – NYT
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 17 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Сили оборони відбили ворожі атаки біля 17 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
13 січень, 08:42
Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
23 грудень, 2022, 08:49
Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада
24 листопад, 2022, 09:21
Сили оборони за добу уразили 2 пункти управління і 3 склади боєприпасів окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Сили оборони за добу уразили 2 пункти управління і 3 склади боєприпасів окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
17 листопад, 2022, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки
Сьогодні, 09:55
 0
США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії
Сьогодні, 09:20
 0
ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Росія вдарила ракетами С-300 по громаді біля Запоріжжя
Сьогодні, 09:00
 0
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:43
 0
Медіа
відео
1/8