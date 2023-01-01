ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів

ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Росія вже втратила у війні з Україною близько 118 530 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;

танків - 3136 (+6);

бойових броньованих машин - 6235 (+10);

артилерійських систем - 2122 (+14);

РСЗВ - 442 (+0);

засоби ППО - 220 (+0);

літаків - 287 (+0);

гелікоптерів - 277 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);

крилаті ракети - 749 (+0);

кораблі / катери - 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);

спеціальна техніка - 190 (+0).


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Теги: Росія, Україна, війна
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