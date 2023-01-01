ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;



танків - 3136 (+6);



бойових броньованих машин - 6235 (+10);



артилерійських систем - 2122 (+14);



РСЗВ - 442 (+0);



засоби ППО - 220 (+0);



літаків - 287 (+0);



гелікоптерів - 277 (+1);



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);



крилаті ракети - 749 (+0);



кораблі / катери - 17 (+0);



автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);



спеціальна техніка - 190 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у війні з Україною близько 118 530 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;танків - 3136 (+6);бойових броньованих машин - 6235 (+10);артилерійських систем - 2122 (+14);РСЗВ - 442 (+0);засоби ППО - 220 (+0);літаків - 287 (+0);гелікоптерів - 277 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);крилаті ракети - 749 (+0);кораблі / катери - 17 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);спеціальна техніка - 190 (+0).

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