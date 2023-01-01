ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія вже втратила у війні з Україною близько 118 530 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;
танків - 3136 (+6);
бойових броньованих машин - 6235 (+10);
артилерійських систем - 2122 (+14);
РСЗВ - 442 (+0);
засоби ППО - 220 (+0);
літаків - 287 (+0);
гелікоптерів - 277 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);
крилаті ракети - 749 (+0);
кораблі / катери - 17 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);
спеціальна техніка - 190 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;
танків - 3136 (+6);
бойових броньованих машин - 6235 (+10);
артилерійських систем - 2122 (+14);
РСЗВ - 442 (+0);
засоби ППО - 220 (+0);
літаків - 287 (+0);
гелікоптерів - 277 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);
крилаті ракети - 749 (+0);
кораблі / катери - 17 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);
спеціальна техніка - 190 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки
Сьогодні, 09:55
США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії
Сьогодні, 09:20
ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія вдарила ракетами С-300 по громаді біля Запоріжжя
Сьогодні, 09:00
Медіа