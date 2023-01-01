«Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки





Про це йдеться у Дмитра Кулеби та міністра оборони України Олексія Резнікова.



"Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного Українського народу. На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу", - йдеться в повідомленні.



Міністри зазначають, що Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.



"Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень", - зазначають вони.



Кулеба та Резніков наголошують, що однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних сил України нині є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою. Також важливе посилення вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків.



"Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста Росії, якщо Збройні Сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення", - сказано в заяві.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська влада звертається до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися.Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Українита міністра оборони України"Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного Українського народу. На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу", - йдеться в повідомленні.Міністри зазначають, що Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій."Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень", - зазначають вони.Кулеба та Резніков наголошують, що однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних сил України нині є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою. Також важливе посилення вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків."Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста Росії, якщо Збройні Сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення", - сказано в заяві.Нагадаємо, що США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії

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