Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»

Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
На чергуванні у Чорному морі перебувають шість ракетоносіїв, Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Попри потужний шторм Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 бойових кораблів, зокрема 6 ракетоносіїв.

"Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет, - зазначив Назаров.

Нагадуємо, що «загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну
Сьогодні, 10:43
У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
Сьогодні, 10:40
Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
Сьогодні, 10:25
«Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки
Сьогодні, 09:55
США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну
Сьогодні, 10:43
«Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки «Загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки
Сьогодні, 09:55
США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії
Сьогодні, 09:20
ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну
Сьогодні, 10:43
 0
У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
Сьогодні, 10:40
 0
Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8