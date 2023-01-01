Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
Сьогодні, 10:25
На чергуванні у Чорному морі перебувають шість ракетоносіїв, Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
Попри потужний шторм Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 бойових кораблів, зокрема 6 ракетоносіїв.
"Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет, - зазначив Назаров.
Нагадуємо, що «загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
Попри потужний шторм Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 бойових кораблів, зокрема 6 ракетоносіїв.
"Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет, - зазначив Назаров.
Нагадуємо, що «загроза нового повномасштабного наступу Росії є дуже реальною»: в уряді просять світ надати танки.
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