У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур

У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
В Білорусі чиновники збирають дані про українців, що працюють у державних структурах. Наразі невідомо, для чого їм ця інформація.

Про це повідомляють журналісти білоруського видання Reformation.

Як інформують, Мінміськвиконком надіслав лист, де вказав дати інформацію про працівників-українців.

«Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основному працівнику, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду в Республіку Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію подавати в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не потрібно», - йдеться у листі.

Раніше інформацію про українців збирали на залізниці Білорусі. Людей допитували в КДБ.

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Теги: Білорусь, Україна, держструктури
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