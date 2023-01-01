У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
Сьогодні, 10:40
В Білорусі чиновники збирають дані про українців, що працюють у державних структурах. Наразі невідомо, для чого їм ця інформація.
Про це повідомляють журналісти білоруського видання Reformation.
Як інформують, Мінміськвиконком надіслав лист, де вказав дати інформацію про працівників-українців.
«Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основному працівнику, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду в Республіку Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію подавати в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не потрібно», - йдеться у листі.
Раніше інформацію про українців збирали на залізниці Білорусі. Людей допитували в КДБ.
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Про це повідомляють журналісти білоруського видання Reformation.
Як інформують, Мінміськвиконком надіслав лист, де вказав дати інформацію про працівників-українців.
«Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основному працівнику, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду в Республіку Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію подавати в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не потрібно», - йдеться у листі.
Раніше інформацію про українців збирали на залізниці Білорусі. Людей допитували в КДБ.
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