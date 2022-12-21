У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО





Про це розповіли муніципали на сторінці у



Як з’ясувалося автомобіль, який знаходиться в її власності, у день вчинення адміністративного правопорушення зафіксованого інспектором з паркування, перебував на території іншої області, і вказане порушення правил дорожнього руху здійснила невідома для неї особа.



Особа незаконно використовує державний номерний знак «АС6569ЕР» на власному транспорті тієї ж марки та моделі.



Також власниця автівки надала фото, на яких чітко видно відмінності від транспортного засобу, який здійснив адміністративне правопорушення, а саме:



- колісні диски відрізняються дизайном;

- антени на даху автомобілів мають різний колір та форму;

- на транспортному засобі Фещук Т.А. встановлені протитуманні фари в передньому бампері, та відсутні додаткові покажчики поворотів на крилах автомобіля;

- автомобільні дзеркала мають різну форму;

- відсутні рейлінги на даху.



Муніципали направили лист та передали всі матеріали до правоохоронних органів для встановлення особи та притягнення її до відповідальності, згідно з чинним законодавством.



Вони просять за наявності інформації щодо вищезазначеного транспортного засобу повідомити у поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До департаменту муніципальної варти звернулася власниця транспортного засобу марки «KIA SPORTAGE», державний номерний знак «АС6569ЕР», щодо отриманої постанови про накладення адміністративного стягнення, до якого не причетна.Про це розповіли муніципали на сторінці у Фейсбук Як з’ясувалося автомобіль, який знаходиться в її власності, у день вчинення адміністративного правопорушення зафіксованого інспектором з паркування, перебував на території іншої області, і вказане порушення правил дорожнього руху здійснила невідома для неї особа.Особа незаконно використовує державний номерний знак «АС6569ЕР» на власному транспорті тієї ж марки та моделі.Також власниця автівки надала фото, на яких чітко видно відмінності від транспортного засобу, який здійснив адміністративне правопорушення, а саме:- колісні диски відрізняються дизайном;- антени на даху автомобілів мають різний колір та форму;- на транспортному засобі Фещук Т.А. встановлені протитуманні фари в передньому бампері, та відсутні додаткові покажчики поворотів на крилах автомобіля;- автомобільні дзеркала мають різну форму;- відсутні рейлінги на даху.Муніципали направили лист та передали всі матеріали до правоохоронних органів для встановлення особи та притягнення її до відповідальності, згідно з чинним законодавством.Вони просять за наявності інформації щодо вищезазначеного транспортного засобу повідомити у поліцію.

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