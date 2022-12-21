У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО
Сьогодні, 11:00
До департаменту муніципальної варти звернулася власниця транспортного засобу марки «KIA SPORTAGE», державний номерний знак «АС6569ЕР», щодо отриманої постанови про накладення адміністративного стягнення, до якого не причетна.
Про це розповіли муніципали на сторінці у Фейсбук.
Як з’ясувалося автомобіль, який знаходиться в її власності, у день вчинення адміністративного правопорушення зафіксованого інспектором з паркування, перебував на території іншої області, і вказане порушення правил дорожнього руху здійснила невідома для неї особа.
Особа незаконно використовує державний номерний знак «АС6569ЕР» на власному транспорті тієї ж марки та моделі.
Також власниця автівки надала фото, на яких чітко видно відмінності від транспортного засобу, який здійснив адміністративне правопорушення, а саме:
- колісні диски відрізняються дизайном;
- антени на даху автомобілів мають різний колір та форму;
- на транспортному засобі Фещук Т.А. встановлені протитуманні фари в передньому бампері, та відсутні додаткові покажчики поворотів на крилах автомобіля;
- автомобільні дзеркала мають різну форму;
- відсутні рейлінги на даху.
Муніципали направили лист та передали всі матеріали до правоохоронних органів для встановлення особи та притягнення її до відповідальності, згідно з чинним законодавством.
Вони просять за наявності інформації щодо вищезазначеного транспортного засобу повідомити у поліцію.
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Про це розповіли муніципали на сторінці у Фейсбук.
Як з’ясувалося автомобіль, який знаходиться в її власності, у день вчинення адміністративного правопорушення зафіксованого інспектором з паркування, перебував на території іншої області, і вказане порушення правил дорожнього руху здійснила невідома для неї особа.
Особа незаконно використовує державний номерний знак «АС6569ЕР» на власному транспорті тієї ж марки та моделі.
Також власниця автівки надала фото, на яких чітко видно відмінності від транспортного засобу, який здійснив адміністративне правопорушення, а саме:
- колісні диски відрізняються дизайном;
- антени на даху автомобілів мають різний колір та форму;
- на транспортному засобі Фещук Т.А. встановлені протитуманні фари в передньому бампері, та відсутні додаткові покажчики поворотів на крилах автомобіля;
- автомобільні дзеркала мають різну форму;
- відсутні рейлінги на даху.
Муніципали направили лист та передали всі матеріали до правоохоронних органів для встановлення особи та притягнення її до відповідальності, згідно з чинним законодавством.
Вони просять за наявності інформації щодо вищезазначеного транспортного засобу повідомити у поліцію.
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