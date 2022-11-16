Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня
Сьогодні, 11:15
Любешівська територіальна громада попереджає місцевих мешканців про можливі звуки пострілів.
Про це йдеться на сторінці громади.
«Сьогодні, 19 січня, у нашій громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці громади.
«Сьогодні, 19 січня, у нашій громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.
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