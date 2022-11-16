Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня





Про це



«Сьогодні, 19 січня, у нашій громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівська територіальна громада попереджає місцевих мешканців про можливі звуки пострілів.Про це йдеться на сторінці громади.«Сьогодні, 19 січня, у нашій громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію