Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня

Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня
Любешівська територіальна громада попереджає місцевих мешканців про можливі звуки пострілів.

Про це йдеться на сторінці громади.

«Сьогодні, 19 січня, у нашій громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: навчальні стрільби, Любешівська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня
Сьогодні, 11:15
У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО
Сьогодні, 11:00
На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну
Сьогодні, 10:43
У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
Сьогодні, 10:40
Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
У громаді на Волині попередили про стрільби У громаді на Волині попередили про стрільби
16 листопад, 2022, 16:40
У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними
27 липень, 2022, 15:39
У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК
24 червень, 2022, 15:49
У громаді на Волині продовжили ремонт мосту У громаді на Волині продовжили ремонт мосту
04 лютий, 2022, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про звуки пострілів сьогодні, 19 січня
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
На Харківщині колишні посадовці Укрзалізниці допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну
Сьогодні, 10:43
 0
У Білорусі шукають українців серед співробітників держструктур
Сьогодні, 10:40
 0
Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, – ОК «Південь»
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8