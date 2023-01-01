Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу





Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.



Він заявив, що родини загиблих отримають матеріальну допомогу.



"Місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.



Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.



Нагадаємо, У середу, 18 січня,



В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок трагедії у Броварах у лікарнях залишаються 16 людей, шестеро з яких діти. Інші – отримують лікування амбулаторно.Про це розповів голова Київської ОВАВін заявив, що родини загиблих отримають матеріальну допомогу."Місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.Нагадаємо, У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер , на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули. В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію