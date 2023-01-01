Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 11:45
Внаслідок трагедії у Броварах у лікарнях залишаються 16 людей, шестеро з яких діти. Інші – отримують лікування амбулаторно.
Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Він заявив, що родини загиблих отримають матеріальну допомогу.
"Місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.
Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.
Нагадаємо, У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули.
В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.
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Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Він заявив, що родини загиблих отримають матеріальну допомогу.
"Місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.
Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.
Нагадаємо, У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули.
В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.
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