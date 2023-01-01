Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу

Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Внаслідок трагедії у Броварах у лікарнях залишаються 16 людей, шестеро з яких діти. Інші – отримують лікування амбулаторно.

Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він заявив, що родини загиблих отримають матеріальну допомогу.

"Місце падіння гвинтокрилу розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.

Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.

Нагадаємо, У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули.

В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.

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Теги: Бровари, гвинтокрил, падіння, поранені, загиблі
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