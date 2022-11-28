Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 12:05
Житель с. Скреготівка Луцького району минулого року самовільною порубкою лісу завдав збитків державі на суму майже 80 тисяч гривень і не сплатив їх.
Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
Справа набувала кримінального завершення (відповідно до ч. 1 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, передбачене покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі).
Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень.
Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.
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Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
Справа набувала кримінального завершення (відповідно до ч. 1 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, передбачене покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі).
Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень.
Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.
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