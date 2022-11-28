Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки

Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Житель с. Скреготівка Луцького району минулого року самовільною порубкою лісу завдав збитків державі на суму майже 80 тисяч гривень і не сплатив їх.

Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.

Справа набувала кримінального завершення (відповідно до ч. 1 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, передбачене покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі).

Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень.

Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самовільна порубка лісу, Волинь, Луцький район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого
Сьогодні, 12:30
«Окупанти казали мені: «Тут буде Росія або атомна бомба», – журналістка з Донеччини
Сьогодні, 12:15
Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 12:05
Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 11:45
Росіяни за добу обстріляли 9 областей: били по дитсадках, коледжу та енергетиці
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Волинянин знімався на російському ТБ та просив повернути колишні кордони СРСР Волинянин знімався на російському ТБ та просив повернути колишні кордони СРСР
28 листопад, 2022, 12:48
У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А
23 листопад, 2022, 11:30
У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні
19 вересень, 2022, 11:51
У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників
29 квітень, 2022, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 12:44
 0
Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого
Сьогодні, 12:30
 0
«Окупанти казали мені: «Тут буде Росія або атомна бомба», – журналістка з Донеччини
Сьогодні, 12:15
 0
Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 12:05
 0
Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8