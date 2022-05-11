Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого

Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого
Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого ще 43 парафії перейшло до ПЦУ.

Про це у коментарі "ВолиньUA" розповів протоієрей, прессекретар Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко.

"З 24 лютого 2022 року 43 парафії московського патріархату на території Волинської єпархії приєдналися до ПЦУ. Остання з парафій - це громада Покрови Пресвятої Богородиці у селі Лісове Маневицького деканату. Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання. Цікаво, що лише три парафії перейшли до ПЦУ разом зі священниками", - розповів Собко.

Динаміка переходу парафій була найбільш помітна весною. Зараз вона сповільнилася. Але не зупинилася. Загалом з часу одержання Томосу 130 громад із 16 душпастирями приєдналося до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УПЦ МП, ПЦУ, переходи, Волинь, парафії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 12:44
Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого
Сьогодні, 12:30
«Окупанти казали мені: «Тут буде Росія або атомна бомба», – журналістка з Донеччини
Сьогодні, 12:15
Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 12:05
Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ
11 травень, 2022, 21:29
У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників
29 квітень, 2022, 14:15
У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців
26 січень, 2020, 16:40
Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині
19 червень, 2019, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 12:44
 0
Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого
Сьогодні, 12:30
 0
«Окупанти казали мені: «Тут буде Росія або атомна бомба», – журналістка з Донеччини
Сьогодні, 12:15
 0
Волинянин не відшкодував збитки за самовільну порубку лісу і може сісти за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 12:05
 0
Трагедія у Броварах: родинам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8