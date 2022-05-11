Скільки парафій на Волині перейшло до ПЦУ з 24 лютого





Про це у коментарі Віталій Собко.



"З 24 лютого 2022 року 43 парафії московського патріархату на території Волинської єпархії приєдналися до ПЦУ. Остання з парафій - це громада Покрови Пресвятої Богородиці у селі Лісове Маневицького деканату. Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання. Цікаво, що лише три парафії перейшли до ПЦУ разом зі священниками", - розповів Собко.



Динаміка переходу парафій була найбільш помітна весною. Зараз вона сповільнилася. Але не зупинилася. Загалом з часу одержання Томосу 130 громад із 16 душпастирями приєдналося до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого ще 43 парафії перейшло до ПЦУ.Про це у коментарі "ВолиньUA" розповів протоієрей, прессекретар Волинської єпархії Православної церкви України"З 24 лютого 2022 року 43 парафії московського патріархату на території Волинської єпархії приєдналися до ПЦУ. Остання з парафій - це громада Покрови Пресвятої Богородиці у селі Лісове Маневицького деканату. Віряни провели збори після недільного богослужіння, на яких проголосували про вихід із УПЦ (МП) та возз’єднання з Православною церквою України. Із таким рішенням через два дні громада звернулася до митрополита Луцького і Волинського, який задовольнив прохання. Цікаво, що лише три парафії перейшли до ПЦУ разом зі священниками", - розповів Собко.Динаміка переходу парафій була найбільш помітна весною. Зараз вона сповільнилася. Але не зупинилася. Загалом з часу одержання Томосу 130 громад із 16 душпастирями приєдналося до ПЦУ.

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