Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими

Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими
Станом на ранок 19 січня безвісти зниклими після ракетного удару по будинку в Дніпрі залишаються 11 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Поліцейські поінформували, що за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі прийняли понад 560 заяв. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.

Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. "Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей", - зазначили у поліції.

Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.

Під час масованого обстрілу України 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі і вбила 45 людей. Серед них – три дитини. В лікарнях залишаються 25 людей, серед них – троє дітей.

Станом на середу, 18 січня, 12 тіл і їхніх фрагментів не були впізнані, а 17 осіб вважалися зниклими безвісти.

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Теги: Дніпро, атака, росіяни, обстріл
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