Обстріл Дніпра: 11 людей досі вважають безвісти зниклими





Про це



Поліцейські поінформували, що за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі прийняли понад 560 заяв. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.



Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. "Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей", - зазначили у поліції.



Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.



Під час масованого обстрілу України 14 січня



Станом на середу, 18 січня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 19 січня безвісти зниклими після ракетного удару по будинку в Дніпрі залишаються 11 людей.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.Поліцейські поінформували, що за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі прийняли понад 560 заяв. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. "Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей", - зазначили у поліції.Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.Під час масованого обстрілу України 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі і вбила 45 людей . Серед них – три дитини. В лікарнях залишаються 25 людей, серед них – троє дітей.Станом на середу, 18 січня, 12 тіл і їхніх фрагментів не були впізнані , а 17 осіб вважалися зниклими безвісти.

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