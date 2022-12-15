Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень

Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень
Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень. Днями одне з них було на Ковельщині.

Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.

Лісова охорона на Ковельщині разом із поліцією встановили особу лісопорушника, який здійснив самовільну порубку у Замлинському лісництві Любомльського лісового господарства.

Завдані збитки – майже 40 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.

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Теги: рубка лісу, Ковельщина
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