Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень

Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень. Днями одне з них було на Ковельщині.Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.Лісова охорона на Ковельщині разом із поліцією встановили особу лісопорушника, який здійснив самовільну порубку у Замлинському лісництві Любомльського лісового господарства.Завдані збитки – майже 40 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.