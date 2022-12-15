Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:56
Працівники лісової охорони та груп оперативного реагування за цей місяць року на Волині вже виявили 15 фактів лісопорушень. Днями одне з них було на Ковельщині.
Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
Лісова охорона на Ковельщині разом із поліцією встановили особу лісопорушника, який здійснив самовільну порубку у Замлинському лісництві Любомльського лісового господарства.
Завдані збитки – майже 40 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.
Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.
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Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
Лісова охорона на Ковельщині разом із поліцією встановили особу лісопорушника, який здійснив самовільну порубку у Замлинському лісництві Любомльського лісового господарства.
Завдані збитки – майже 40 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.
Нагадують, кошти, які лісопорушники сплачують через завдані збитки, поповнюють бюджети місцевих громад.
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