У громаді на Волині лунатимуть вибухи: закликають не панікувати





Про це Юрій Погуляйко.



"До уваги жителів Старовижівщини! О 15:00 у вашій громаді військові проводитимуть навчальні підриви. Тому у разі звуків вибухів закликаю не панікувати", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Старовижівщини Ковельського району попереджають про вибухові роботи військових сьогодні, 19 січня.Про це написав голова Волинської ОВА"До уваги жителів Старовижівщини! О 15:00 у вашій громаді військові проводитимуть навчальні підриви. Тому у разі звуків вибухів закликаю не панікувати", - йдеться в повідомленні.

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