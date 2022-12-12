У громаді на Волині лунатимуть вибухи: закликають не панікувати
Сьогодні, 13:23
Жителів Старовижівщини Ковельського району попереджають про вибухові роботи військових сьогодні, 19 січня.
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Старовижівщини! О 15:00 у вашій громаді військові проводитимуть навчальні підриви. Тому у разі звуків вибухів закликаю не панікувати", - йдеться в повідомленні.
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Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Старовижівщини! О 15:00 у вашій громаді військові проводитимуть навчальні підриви. Тому у разі звуків вибухів закликаю не панікувати", - йдеться в повідомленні.
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