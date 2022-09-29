В Україні для учнів 4 та 9 класів скасовують державну атестацію

В Україні для учнів 4 та 9 класів скасовують державну атестацію
Міністерством освіти і науки офіційно підтверджено, що учні 4 та 9 класів в 2023 році будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

За інформацією МОН, відповідний наказ відомства спрямований для державної реєстрації до Міністерства юстиції.

Як відомо, на початку січня кілька освітніх ресурсів, посилаючись на чинний наказ МОН від 12 вересня 2022 року № 808, поширили повідомлення щодо моделі проведення ДПА учнів 4 класів у 2023 році, що викликало резонанс серед батьківської спільноти.

Водночас державна підсумкова атестація учнів 4 та 9 класів у 2023 році проводитися не буде, але офіційно про звільнення від проходження учнів від ДПА буде оголошено після реєстрації наказу МОН № 19 від 11.01.2023 року в Міністерстві юстиції.

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Теги: МОН, ДПА, учні
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