В Україні для учнів 4 та 9 класів скасовують державну атестацію





За інформацією



Як відомо, на початку січня кілька освітніх ресурсів, посилаючись на чинний наказ МОН від 12 вересня 2022 року № 808, поширили повідомлення щодо моделі проведення ДПА учнів 4 класів у 2023 році, що викликало резонанс серед батьківської спільноти.



Водночас державна підсумкова атестація учнів 4 та 9 класів у 2023 році проводитися не буде, але офіційно про звільнення від проходження учнів від ДПА буде оголошено після реєстрації наказу МОН № 19 від 11.01.2023 року в Міністерстві юстиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерством освіти і науки офіційно підтверджено, що учні 4 та 9 класів в 2023 році будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації.За інформацією МОН , відповідний наказ відомства спрямований для державної реєстрації до Міністерства юстиції.Як відомо, на початку січня кілька освітніх ресурсів, посилаючись на чинний наказ МОН від 12 вересня 2022 року № 808, поширили повідомлення щодо моделі проведення ДПА учнів 4 класів у 2023 році, що викликало резонанс серед батьківської спільноти.Водночас державна підсумкова атестація учнів 4 та 9 класів у 2023 році проводитися не буде, але офіційно про звільнення від проходження учнів від ДПА буде оголошено після реєстрації наказу МОН № 19 від 11.01.2023 року в Міністерстві юстиції.

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