У центрі Луцька – аварія





Про це



ДТП сталася перед перехрестям поблизу ЦУМу. Три легковики «Рено», «Пежо» і «Фольксваген» склалися у ланцюжок. Ймовірно, підвело недотримання дистанції.



Автомобілі отримали незначні пошкодження, суттєвого ускладнення руху теж немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Волі у Луцьку зіштовхнулися три автівки.Про це повідомляє Вісник+К з посиланням на очевидців.ДТП сталася перед перехрестям поблизу ЦУМу. Три легковики «Рено», «Пежо» і «Фольксваген» склалися у ланцюжок. Ймовірно, підвело недотримання дистанції.Автомобілі отримали незначні пошкодження, суттєвого ускладнення руху теж немає.

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