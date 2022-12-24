У центрі Луцька – аварія

У центрі Луцька – аварія
На проспекті Волі у Луцьку зіштовхнулися три автівки.

Про це повідомляє Вісник+К з посиланням на очевидців.

ДТП сталася перед перехрестям поблизу ЦУМу. Три легковики «Рено», «Пежо» і «Фольксваген» склалися у ланцюжок. Ймовірно, підвело недотримання дистанції.

Автомобілі отримали незначні пошкодження, суттєвого ускладнення руху теж немає.

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Теги: Луцьк, аварія
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