У центрі Луцька – аварія
Сьогодні, 14:04
На проспекті Волі у Луцьку зіштовхнулися три автівки.
Про це повідомляє Вісник+К з посиланням на очевидців.
ДТП сталася перед перехрестям поблизу ЦУМу. Три легковики «Рено», «Пежо» і «Фольксваген» склалися у ланцюжок. Ймовірно, підвело недотримання дистанції.
Автомобілі отримали незначні пошкодження, суттєвого ускладнення руху теж немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Вісник+К з посиланням на очевидців.
ДТП сталася перед перехрестям поблизу ЦУМу. Три легковики «Рено», «Пежо» і «Фольксваген» склалися у ланцюжок. Ймовірно, підвело недотримання дистанції.
Автомобілі отримали незначні пошкодження, суттєвого ускладнення руху теж немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські митники у 2022 році виявили 109 правопорушень, які містили ознаки злочинів
Сьогодні, 14:20
У центрі Луцька – аварія
Сьогодні, 14:04
В Україні для учнів 4 та 9 класів скасовують державну атестацію
Сьогодні, 13:45
Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників
Сьогодні, 13:30
Медіа