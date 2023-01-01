Волинські митники у 2022 році виявили 109 правопорушень, які містили ознаки злочинів

Волинська митниця продовжує підбивати підсумки-2022. Посадовими особами управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у звітному році було виявлено 109 правопорушень, які містили ознаки злочинів, про що інформовано правоохоронні органи.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.З них 70 фактів стосувалося незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.З незаконного обігу було вилучено:наркотичних засобів: 22 кг 158 г, 549 пігулок;прекурсорів: 0,04 кг, 81 пігулок, 48 шт. капсул;психотропних речовин: 30 кг 055 г, 426 пігулок, 180 шт. капсул.Також припинено: 4 спроби незаконного переміщення культурних цінностей, 28 спроб незаконного переміщення через митний кордон України зброї та бойових патронів, 9 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів, 6 спроб незаконного переміщення товарів продовольчої групи, 20 спроб незаконного переміщення транспортних засобів, 8 спроб незаконного переміщення валюти на суму 9, 5 млн грн; 67 спроб незаконного переміщення товарів промислової групи на суму 47 млн грн.Запроваджено 819 справ про порушення митних правил на майже 405 млн грн. Судом уже розглянуто 206 справ про ПМП. За рішенням суду конфісковано товарів на суму понад 56 млн грн та накладено штрафів судом на майже 66 млн грн.Структура митних правопорушень у розрізі справ за статтями Митного кодексу України порівняно з довоєнним 2021 роком суттєво не змінилась. Найбільша кількість протоколів про ПМП, складених у звітному періоді, припадає на статтю 469 Митного кодексу України (неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або які перебувають під митним контролем - 37 відсотків від загальної кількості складених протоколів).Типовими предметами правопорушень при вивезенні за межі України були валюта, товари промислової групи та тютюнові вироби, а під час ввезення - товари продовольчої групи, автозапчастини, електроніка, побутова техніка.