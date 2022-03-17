Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО

Демида Челядина вручили нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Про це



19 січня начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Матвійчук спільно із Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком зустрілися з матір’ю загиблого захисника Демида Челядина, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів.



Василь Матвійчук вручив Галині Миколаївні високу державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Нагадаємо, солдат



Указ про нагородження нашого земляка орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) підписав Президент України Володимир Зеленський 30 червня 2022 року.



«Цей орден не поверне до життя сина згорьованих батьків та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини. Нехай світла пам’ять про Челядина Демида Валерійовича ніколи не згасне, а його ім’я назавжди залишиться жити в історії Шацької громади, в історії нашої держави», – йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Матері загиблого захисникавручили нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Про це повідомили на фейсбук-сторінці 4 відділу Ковельського РТЦК та СП.19 січня начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковникспільно із Шацьким селищним головоюзустрілися з матір’ю загиблого захисника Демида Челядина, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів.Василь Матвійчук вручив Галині Миколаївні високу державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Нагадаємо, солдат Демид Челядин загинув 2 травня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на фронті в районі населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківської області.Указ про нагородження нашого земляка орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) підписав Президент України30 червня 2022 року.«Цей орден не поверне до життя сина згорьованих батьків та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини. Нехай світла пам’ять про Челядина Демида Валерійовича ніколи не згасне, а його ім’я назавжди залишиться жити в історії Шацької громади, в історії нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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