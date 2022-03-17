Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО

Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО
Матері загиблого захисника Демида Челядина вручили нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 4 відділу Ковельського РТЦК та СП.

19 січня начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Матвійчук спільно із Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком зустрілися з матір’ю загиблого захисника Демида Челядина, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів.

Василь Матвійчук вручив Галині Миколаївні високу державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Нагадаємо, солдат Демид Челядин загинув 2 травня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на фронті в районі населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківської області.
Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО

Указ про нагородження нашого земляка орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) підписав Президент України Володимир Зеленський 30 червня 2022 року.

«Цей орден не поверне до життя сина згорьованих батьків та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини. Нехай світла пам’ять про Челядина Демида Валерійовича ніколи не згасне, а його ім’я назавжди залишиться жити в історії Шацької громади, в історії нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: орден, Челядин, посмертно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посадовець з Волині отримав штраф за те, що обіймав дві посади
Сьогодні, 15:43
Співак YAKTAK з Волині випустив щемливу пісню «Коли болить душа». ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Запускають ще один потяг, який курсуватиме через Волинь
Сьогодні, 14:37
Волинські митники у 2022 році виявили 109 правопорушень, які містили ознаки злочинів
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Зеленський посмертно нагородив орденом підполковника з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом підполковника з Волині
17 березень, 2022, 19:25
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині
03 грудень, 2020, 21:05
Ще одного бійця нагороджено посмертно Ще одного бійця нагороджено посмертно
11 липень, 2016, 13:05
Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність» Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
13 січень, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як воїни 14 ОМБр пірнали у річку на Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Посадовець з Волині отримав штраф за те, що обіймав дві посади
Сьогодні, 15:43
 0
Співак YAKTAK з Волині випустив щемливу пісню «Коли болить душа». ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
 0
Матері загиблого волинянина вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО
Сьогодні, 15:01
 0
Запускають ще один потяг, який курсуватиме через Волинь
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8