Посадовець з Волині отримав штраф за те, що обіймав дві посади

Керівника Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області покарали за правопорушення, пов'язане з корупцією.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурора галузевого відділу Волинської обласної прокуратури, залишив у силі рішення Луцького міськрайонного суду про притягнення виконувача обов'язків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області до відповідальності за порушення встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Посадовець, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», перебуваючи на посаді у Фонді соціального страхування, обіймав також посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю.Суди першої та апеляційної інстанцій визнали його винним у вчиненні цього правопорушення та призначили покарання у виді штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Рішення суду набрало законної сили.