Співак YAKTAK з Волині випустив щемливу пісню «Коли болить душа». ВІДЕО

Уродженець Старої Вижівкивипустив нову пісню, яка має назву «Коли болить душа».Прем'єра відбулася сьогодні, 19 січня.Кліп знятий на руїнах Вінницького будинку офіцерів, які залишила за собою Російська Федерація. На відео школярі одного із навчальних закладів спускаються до бомбосховища і чекають там закінчення повітряної тривоги, співаючи із вчителем пісню."Знаю, як кожному з нас болить, кожного дня, кожної секунди, за нашу рідну Землю. Сподіваюсь, ця пісня надихне Вас на ще більшу віру в наше світле майбутнє і довгоочікувану перемогу!" - каже Ярослав.